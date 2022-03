Abuso edilizio, in Molise arriva l’esercito: al via demolizione dei manufatti

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi questa Procura, nel complesso delle iniziative volte ad affermare il principio di legalità e di rispetto della legge, ha richiesto l'intervento dei reparti dell'Esercito, specializzati in demolizioni, per procedere all'esecuzione di sentenze definitive concernenti reati di abuso edilizio e \ o di natura ambientale.

Le operazioni interesseranno l'abbattimento di manufatti abusivi, l'asporto dei materiali ed il ripristino dello stato dei luoghi, nei seguenti comuni: Campobasso, contrada Colle Longo Superiore, demolizione di fabbricato in cemento armato; Castropignano, Contrada Canale, demolizione di diversi ricoveri per animali in muratura con copertura in lamiera; Ferrazzano, Contrada Pantano, demolizione di vano deposito asservito a fabbricato; Sepino, C.da Cantoni, demolizione di un manufatto adiacente ad una stalla; Ferrazzano, strada Pantano, riduzione in pristino dello stato dei luoghi; Castropignano, rimozione di baracca in lamiera; Montemitro, Contrada Dolazzo, rimozione e smaltimento di cumuli di materiale edile di risulta; Campolieto, rimozione e smaltimento di cumuli di materiale lapideo.

I lavori avverranno in coattiva surrogazione dei titolari dei manufatti, allo stato inottemperanti all'ordine esecutivo; è fatta salva la possibilità, per gli interessati, di provvedere direttamente prima dell'intervento.