«Abbiamo cercato di rianimare lo squalo capopiatto e poi rigettato in mare»

TERMOLI. «Erano circa le 12 di mercoledì mattina», ci dice al cellulare il comandante dell’Imbarcazione “Cosimo Padre”, Carlo Di Candia, nelle cui reti p stato trovato l’esemplare di squalo capopiatto, mentre era a dieci miglia dalla costa.

«Tirando su la rete per scaricare il pescato, io e gli uomini dell’equipaggio ci siamo accorti della maggiore pesantezza della rete e pensavamo abbastanza galvanizzati, vuoi vedere che abbiamo fatto una bella pescata? Solo quando la rete è affiorata a galla ci siamo accorti quale era il fatto che appesantiva la rete, infatti in mezzo all’altro pescato normale, abbiamo notato questo grosso esemplare della famiglia degli squali denominato “Squalo Capopiatto”, a differenza degli squali propriamente detti, questo non era provvisto della classica pinna sul dorso che contraddistingue gli altri esemplari». «Era di circa 2,5 metri di lunghezza e 2 quintali di peso. Quando il pesce lo abbiamo levato dalla rete si muoveva appena, noi abbiamo cercato di rianimarlo, lo abbiamo, come si vede in un video che abbiamo girato, bagnato anche con l’acqua marina sperando si riprendesse, si muoveva ma si vedeva che stava soffrendo, chissà da quanto era finito nella rete, poi lo abbiamo rigettato in mare con molta cautela e in sicurezza perché seppur non uno squalo classico, la dentatura e l’apertura della bocca lo ricordavano sicuramente e un morso di questo Squalo Capopiatto, di certo avrebbe potuto far molto male, con la speranza che si potesse riprendersi, ma davvero pensiamo che difficilmente ce l’avrà potuto fare, perché ad occhio si vedeva che stava proprio male».

Carlo e i suoi uomini di bordo erano ancora al largo a lavorare anche quando lo abbiamo sentito al telefono.