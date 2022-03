Tamponamenti a breve distanza, due donne trasportate al Pronto soccorso

TERMOLI. Due tamponamenti, uno dietro l’altro, tra piazza Giovanni Paolo II e via Madonna delle Grazie a Termoli.

Nel primo incidente, in piazza del Papa, è rimasta ferita una 36enne residente a Ripabottoni, R. R., trasportata dal 118 Molise, intervenuto con l’ambulanza della Misericordia di Termoli, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, per gli opportuni accertamenti. Il sinistro è stato rilevato dai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Poco dopo, in via Madonna delle Grazie, all’incrocio della rotonda di via Martiri della Resistenza, altro tamponamento. Sempre sul posto 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la Polizia locale, stavolta. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo trasportata una 42enne di Termoli, sempre per accertamenti.