Maltempo sul versante adriatico, allerta gialla meteo dalla Protezione civile

TERMOLI. Non soltanto preoccupazioni di matrice bellica provenienti dalla Russia, pure il maltempo origina da lì in questo primo scorcio di marzo. Il dipartimento nazionale della Protezione civile, ha emesso per domani, sabato 5 marzo, l’allerta gialla sulla fascia adriatica, dall’Abruzzo alla Puglia, compreso il Molise ovviamente.

Stasera la neve è tornata a cadere sull'entroterra e la pioggia a bagnare la costa.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, tempo instabile sul versante adriatico con piogge e nevicate dai 300-500m.

Primo weekend di marzo sulla scia del precedente, caratterizzato da una nuova irruzione di aria fredda dalla Russia in grado di riportare l'inverno pieno su tutta l'Italia. Avrà caratteristiche diverse da Nord a Sud ma un denominatore comune, la diminuzione delle temperature, anche netta che sarà in grado di produrre forti gelate di notte e all'alba su diverse regioni.

Per quanto riguarda invece l'aspetto puramente meteorologico, il fronte investirà prevalentemente le regioni del medio Adriatico e quelle del Sud, un cliché che anche i non addetti al lavori ormai conoscono molto bene e su queste regioni oltre alle piogge ed ai temporali, persino localmente accompagnati da grandinate, potranno esserci nevicate fino a quote molto basse. Atteso anche un generale rinforzo dei venti settentrionali su tutta la Penisola.