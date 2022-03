Neve e gelo a quote collinari sul basso Molise

BASSO MOLISE. Territorio interno bersagliato dalla neve e dal gelo, nel basso Molise ci sono disagi a causa della coltre bianca. Dalla scorsa notte nevica anche a quote collinari.

Come ha riferito l’Ansa Molise, «Da ore sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. Qualche difficoltà per gli automobilisti sulle strade di montagna dove le precipitazioni sono più abbondanti. I sindaci di alcuni piccoli Comuni hanno disposto la sospensione delle lezioni. Alle porte di Bonefro una frana sulla strada provinciale ha causato il crollo di un muro di sostegno».

Questo il messaggio dell’amministrazione Montagano, «SP 63: a causa di una frana si è verificato il ribaltamento di un tratto di muro di sostegno, nel percorso di strada dall’uscita del centro urbano al cimitero. Il problema è stato segnalato alla Provincia di Campobasso, che sta monitorando la frana e ha disposto un’ordinanza per il traffico a senso unico alternato. Prestare attenzione».

Un allarme è stato lanciato anche dal segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, in riferimento alla SP 40.

«Per chi percorre la SP 40, nella tratta tra San Martino e Portocannone, segnalo l'esigenza di procedere con la massima cautela.

All'altezza della curva che conduce alle proprietà di Leo Vietri, di Fulvio Vaccaro ed all'officina di Corrado Glave (meglio nota come 'curva d P' pon) il terreno ha tracimato sulla sede stradale, rendendola estremamente pericolosa. Andate piano!»

