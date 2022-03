Trasferita nell'abitazione di Rotello la salma dell'avvocato Donato Saltarelli

ROTELLO. È stata ricomposta nell'abitazione di Rotello (e non all'obitorio del cimitero, come in precedenza era stato riferito), nella serata di ieri, dopo aver ottenuto il nulla osta alla rimozione da parte del Pm di turno della Procura di Larino, la salma dell’avvocato 60enne Donato Saltarelli.

In lutto il mondo forense del basso Molise, il professionista godeva della stima di tutti i colleghi, che l’hanno ricordato davvero in modo unanime come “una brava persona”.

Saltarelli è uscito fuori strada nel pomeriggio di ieri, sulla statale 87, al km 208, in agro di San Martino in Pensilis, mentre era alla guida della sua Ford Focus e stava rientrando verso la sua abitazione.

Un malore improvviso che l’ha colto al volante, dovrebbe essere stata questa la probabile causa dell’uscita di strada, che ha visto la Focus ribaltarsi più volte e finire a lato della carreggiata.

Vani i soccorsi, quando il 118 della postazione di Larino si è recato sul luogo dell’incidente, assieme ai volontari della Croce di San Gerardo, non c’era più nulla da fare.

Il corpo senza vita del 60enne è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, mentre i Carabinieri della stazione di San Martino in Pensilis e i colleghi dell’Arma della compagnia frentana hanno compiuto i rilievi e disciplinato la circolazione.

L’Anas, presente col personale sulla statale 87, ha disposto un senso unico alternato.