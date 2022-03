Aiuti umanitari per l'Ucraina, Sae 112 al fianco delle popolazioni

TERMOLI. Il SAE 112, sede di Termoli, si è attivato per sostenere la popolazione ucraina in difficoltà. Si provvederà alla raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con altre realtà associative del posto, unite da una cabina di regia dell’Amministrazione comunale di Termoli, coordinata dall’assessore alla protezione civile Michele Barile.

Le donazioni da parte dei cittadini e delle aziende possono essere effettuate tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (orari soggetti a variazioni) presso la sede SAE 112 in via G. Perrotta snc di Termoli (ex istituto Nautico), per info cell. 340 7221 112. Di seguito l’elenco dettagliato dei beni oggetto della raccolta PRO UCRAINA.

Per donazioni liberali, causale “CONTRIBUTO LIBERALE EMERGENZA UCRAINA”, il codice IBAN da utilizzare è IT66 X 03069 09606 100000070358.

ALIMENTI:

Pasta corta

Olio di oliva

Olio di girasole

Riso

Caffè

Thè

Fette biscottate

Merendine

Tonno in scatola piccola

Legumi in scatola

Succhi di frutta brik monopersona

INTIMO:

Assorbenti

Biancheria intima

Pannolini per bimbi e anziani

Dentifrici e spazzolini monoconfezione

Salviette igienizzanti monouso (per adulti e bimbi)

Sapone (liquido e non)

DPI e altro:

Mascherine FFP2

Guanti in lattice monouso

Lacci emostatici

PET FOOD

Confezioni piccolo taglio

ACCESSORI

Sacchi a pelo

Pile (diverse misure: AA, AAA, C, D, …)

Torce non ricaricabili

Power bank e cavetti di collegamento

Piatti, bicchieri e posate monouso

MEDICINALI e altro:

Antinfiammatori-antipiretici:

-PARACETAMOLO (Tachipirina, Acetamol, Efferalgan…) supposte da 150 mg, 250 mg, 500 mg e 1000 mg, Soluzione orale gocce o sciroppo; bustine a 500 e 1000 mg;

-PARACETAMOLO E CODEINA (Coefferalgan, Tachidol, Codamol) compresse da 500/30 mg e bustine;

-KETOPROFENE (Oky, Ibifen, ketoprofene generico, Enantiyum) bustine divisibili da 80 mg, fiale da 100 mg; capsule da 200 mg; supposte da 160 mg;

-IBUPROFENE (Brufen, Nurofen, Moment,Moment Act, Moment Analgesico, …)

-DICLOFENAC (Voltare, Dicloreum, Flectum, Flector, Voltadvance)

-KETORELAC (Toradol, Lixidol, Acular, Kevindol,Rikendol) compresse, soluzione orale e fiale;

-ASPIRINA compresse effervescenti, bustine;

-TRAMADOLO (Contramal, Palexia,) compresse, fiale e gocce orali;

Antispastici:

-Buscopan compresse e fiale

Antiemetici:

-Plasil, Levopraid, Levobren compresse, fiale e gocce

Miorilassanti:

-Muscoli compresse e fiale

Antibiotici:

-AcicoClavulanico ed Amoxcillina (AUGMENTIN, ABBA, VELAOX, CLAVULIN) da 875 /125 mg o 400/57 mg compresse o bustine o sospensione; Amoxicillina (ZIMOX) 1000mg compresse,

-Azitromincina (ZITROMAX, TROZOCINA,) compresse 500 mg e sospensione,

-Claritromicina (MACLADIN, CLARITROMICINA) compresse da 500 mg o granulato,

-Ciprofloxacina (CIPROXICN,CIPROFLOXACINA) 250 e 500mg,

-Levofloxacina 500 mg,

-Cefixima (CEFIXORAL) 400mg o sospensione orale 100/5 ml.

DISINFETTANTI CUTANEI:

-Alcool denaturato, acqua ossigenata, iodiopovidone (BETADINE, POVIDONE ), sodio ipoclorito (AMUKINA Me 0,05%), cloredixina (CLOREXYDERM, GERMOXID, SPRAYCID, NEOXIDINA)

COLLUTTORI

-A base di cloredixina (Tantum Verde) o gel orale

SIRINGHE DA 2,5ml; 5 ml; 10 ml, da insulina

DISINFETTANTI SUPERFICI

Gioalcol; Gioclor; Amuchina;

Cerotti medicati di varie dimensioni e a nastro;

Cotone germanico a rotolo;

Garze sterili monouso formati 10×10; 20×10.