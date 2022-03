Persegue l’ex fidanzata e la minaccia di morte, scatta il divieto di avvicinamento

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi, in Campobasso, personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale - emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica - consistente nel divieto di avvicinamento alla persona offesa, ed ai luoghi frequentati dalla stessa.

La misura è stata applicata ad un soggetto, residente in un paese della provincia di Campobasso, gravemente indiziato del reato di atti persecutori in danno della ex fidanzata, con un crescendo continuo di condotte poste in essere a partire dal mese di dicembre 2021 ad oggi.

La condotta dell'uomo si è manifestata attraverso molteplici tipologie di atti persecutori, consistiti in: telefonate, messaggi, pedinamenti, appostamenti che culminavano in azioni asfissianti ai danni della parte offesa, la quale veniva seguita, anche all'interno di locali pubblici, con l'obiettivo di indurla a riallacciare la pregressa relazione. Al diniego della vittima, l'uomo reagiva anche con atteggiamenti fisicamente aggressivi. Inoltre, le condotte si esplicavano mediante reiterate telefonate contenenti ingiurie e minacce di morte.

L'indiziato, non pago di quanto già posto in essere, in una notte dello scorso gennaio, dopo aver pedinato la parte offesa, l'ha filmata con il proprio cellulare, mentre era in compagnia di altra persona, immagini che minacciava di inviare ai suoi familiari. Anche nelle ultime settimane l'uomo ha continuato ad inviare alla donna messaggi dal contenuto minaccioso e ingiurioso, costringendola a bloccare l'utenza. Tali condotte hanno sortito l'effetto di infondere nella vittima un perenne stato di prostrazione e di timore per l'incolumità propria e dei suoi familiari, al punto da non consentirle di svolgere regolarmente le proprie abituali occupazioni, ma portandola, anzi, a modificarle nel tentativo di ricercare sicurezza e privacy.