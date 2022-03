Perseguita il vicino di casa scagliando una pietra contro l’auto, finisce ai domiciliari

CAMPOBASSO. Lunedì scorso, in Campobasso, personale del locale U.P.G.S.P. della Questura ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale - emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica - consistente nella custodia cautelare domiciliare.

La misura è stata applicata ad un soggetto, residente nel capoluogo di questa provincia, gravemente indiziato del reato di atti persecutori in danno di un vicino di casa, verso il quale, a partire dal mese di gennaio 2022, si è registrato un crescendo continuo di condotte, dapprima meramente moleste, quindi minacciose e infine anche gravemente violente.

La condotta dell'uomo si è esplicata attraverso molteplici tipologie di atti persecutori, consistiti in: ingiurie, minacce di morte, lancio di oggetti. Le giuste rimostranze della persona offesa non hanno sortito l'esito di placare l'indiziato il quale, non pago di quanto già posto in essere, ha scagliato, con inusitata violenza, un grosso sasso contro l'autovettura della persona offesa al cui interno si trovava un familiare della stessa e, soltanto per mera fatalità, non provocava un grave nocumento grave alla suddetta persona. Tale sconsiderata ultima azione determinava la vittima a sporgere querela, essendogli ormai chiara l'impossibilità di persuadere l'aggressore a mantenere una condotta civile attraverso il dialogo e l'altrui persuasione.

La vicenda in questione, rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni - anche in ambito condominiale - ed il cui contrasto capillare — tra gli obiettivi di questa Procura - è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati, tant'è vero che solo nel 2021 ci sono stati più di 70 "Codici Rossi" trattati dalla Sezione specializzata della Squadra Mobile di Campobasso.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali l’indagato potrà esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali previsti dal codice di rito.