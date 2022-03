Pini marittimi rischiano di cadere sulla statale 16, accorrono i Vigili del fuoco

PETACCIATO. Dello stato a dir poco penoso delle pinete molisane in riva al mare ci siamo resi conto soprattutto con la devastazione avvenuta nell’estate scorsa in quella di Campomarino lido.

Purtroppo, anche a Nord, a Petacciato marina, non siamo messi meglio e nella tarda mattinata di oggi a intervenire sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, dopo che alle 12.30 alla sala operativa del 115, del comando provinciale di Campobasso, è giunta una richiesta di soccorso da parte del personale Anas, inerente a due pini marittimi di alto fusto che a causa delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi si erano inclinati e impedivano la libera circolazione veicolare sulla statale 16, in direzione Nord, al km 531,100 in agro di Petacciato.

A causa del rischio che gli alberi di alto fusto potessero cadere sulla sede stradale si è reso necessario disciplinare la circolazione a senso unico alternato, per oltre tre ore, tempo necessario ai Vigili del fuoco intervenuti sul posto per rimuovere il pericolo. Viabilità gestita dal personale Anas.