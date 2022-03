Tentano di rubare due Fiat 500 da Corso Vittorio Emanuele III, ma non ci riescono

TERMOLI. Questa notte in Corso Vittorio Emanuele III hanno tentato di rubare due Fiat 500. Per fortuna gli ignoti non hanno avuto successo. Gli ignoti, malgrado i tentativi non riuscendo a trafugare le vetture che, tuttavia, hanno ricevuto ingenti danni: finestrini rotti e copertura delle centraline divelta.

Una via centralissima che, già in diverse occasioni, è stata suo malgrado protagonista di gesti del genere. Purtroppo anche questo triste fenomeno in città stando alle tante segnalazioni giunte anche in redazione, sta di nuovo in fase crescente e il cittadino si sente sempre più indifeso.

