Un messaggio fasullo lasciato davanti alla scuola, «Ci sono otto bombe¨

LARINO. Non la classica telefonata anonima, ma un biglietto scritto a penna, dove c’era l’avviso di ben otto bombe, posizionate al liceo D’Ovidio, mica una!

Bufala all’esponente, naturalmente.

Il messaggio è stato trovato davanti al cancello, di natura inquietante. Il dirigente scolastico Antonio Vesce ha allertato immediatamente il comandante della compagnia Carabinieri di Larino.

Il capitano Petruzzella con i suoi uomini si è recato prontamente presso l'edificio scolastico in via Cuoco disponendo l'immediata evacuazione e disponendo nello stesso tempo la chiusura di tutte le vie d'accesso all'immobile, in attesa dell'arrivo degli artificieri dal vicino Abruzzo.

Sul posto per le necessarie operazioni è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano.

Dalle notizie raccolte, il messaggio trovato è stato acquisito agli atti e sarà mandato agli uffici competenti per tutti gli esami necessari a risalire all'eventuale autore o autori del gesto davvero sconsiderato che ha sì consentito a qualcuno di marinare la scuola, ma è ingiustificabile da ogni punto di vista.