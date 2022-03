Fu accusato di detenzione di coltello e resistenza a pubblico ufficiale, assolto dopo 3 anni

LARINO. Era stato accusato di porto e detenzione di un coltello del genere proibito e resistenza a pubblico ufficiale, un cinquantenne pluripregiudicato di Termoli che nel marzo di tre anni fa, su segnalazione di alcuni cittadini che, spaventati, avevano allertato la Autorità, era stato fermato nel centro adriatico con indosso, un’arma da punta e da taglio. L’uomo, già diffidato perché ritenuto socialmente pericoloso, alla vista degli uomini delle Forze dell’Ordine, prontamente intervenuti per disarmarlo, era andato in escandescenze minacciando di gravi ritorsioni gli agenti, rifiutandosi di salire sulla macchina di servizio, opponendo resistenza per non farsi ammanettare e ingaggiando una colluttazione in cui riportava anche una vistosa ferita alla mano con l’arma bianca che veniva sequestrata e confiscata. Per questo fatti la Pubblica Accusa aveva chiesto una severa condanna alla pena della reclusione ma, al processo, tenuto davanti al Tribunale di Larino, l’uomo è stato assolto da ogni accusa. La difesa, affidata all'avvocato Roberto d’Aloisio, penalista Termolese, ha infatti dimostrato che il coltello non era destinato all'offesa ma al lavoro di robivecchi esercitato dall'imputato che si è divincolato al solo scopo di sottrarsi a un ammanettamento ritenuto illegittimo. A seguito dell’assoluzione l’avvocato d’Aloisio ha annunciato che ricorrerà al fine di ottenere il ristoro delle spese sostenute dal proprio assistito per affrontare il giudizio.