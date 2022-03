Scooter tampona Fiat 500 in via Volturno, 15enne al San Timoteo

TERMOLI. Incidente nella zona di San Pietro, nel primo pomeriggio di oggi.

Un 15enne termolese è stato trasportato dal 118 Molise, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli, sopraggiunti in ambulanza, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

L’adolescente era in sella al proprio scooter, quando per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul luogo del sinistro, avrebbe tamponato una Fiat 500 in via Volturno.

Per il ragazzo, sottoposto ad accertamenti e medicazioni del caso, non dovrebbe trattarsi di nulla di serio.