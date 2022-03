Autobus di ucraini diretto a Pescara si ribalta sull'A14, un morto

ABRUZZO. Tragedia sull'A14. Un autobus con a bordo circa 50 ucraini si è ribaltato sull'A14. E' accaduto domenica all'alba. Il pullman era diretto a Pescara.

L'incidente si è verificato in direzione Sud all'altezza di Forlì. Nel sinistro stradale è morta una persona che è rimasta incastrata sotto il mezzo. Non sono stati coinvolti altri veicoli, da accertare le cause dell'uscita di strada dell'autobus.