Braccio di ferro sulla sanità, Toma convoca i sindaci del basso Molise

TERMOLI. I sindaci dei due ambiti sociali territoriali dizona del basso Molise (33 comuni) hanno stretto chiesto azioni concrete al commissario ad acta Toma, Regione Molise e Asrem. Toma, considerando la convocazione di tutto il consesso di Palazzo D'Aimmo, dell'esecutivo e della delegazione parlamentare, fissata per sabato mattina 19 marzo all'auditorium del Cosib, vuole giocare d'anticipo e per questo ha convocato i primi cittadini, oggi pomeriggio, alle 16, presso la sede della Giunta regionale in via Genova. «Ho avviato il confronto sul nuovo Piano Operativo della Sanità 2022-2024, attraverso una serie di incontri coi soggetti interessati. Dopo una prima riunione col comitato direttivo della Conferenza dei Sindaci, è mia intenzione incontrare i sindaci del basso Molise», questo l'invito rivolto ai diretti interessati.