Cade albero tra Campomarino e Nuova Cliternia, traffico deviato dalla SP 161

CAMPOMARINO. Emergenza da risolvere stamane sulla SP 161, nel tratto dell'agro che da Campomarino porta a Nuova Cliternia.

Intervenuti su posto sia la squadra del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco, che ha provveduto alla rimozione della vegetazione che ingombrava la carreggiata, impedendo il traffico veicolare, che la Polizia locale.

Il transito è stato deviato dagli agenti della Polizia Locale in contrada Cianaluca e in via degli Olivi.