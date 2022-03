Scontro sulla Tangenziale Sud al semaforo, si urtano auto e camion

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio scontro tra un camion e una macchina. È avvenuto sulla statale 709, la Tangenziale, nel tratto in direzione Sud dove è attivo un impianto semaforico per lavori in corso.

Fortunatamente le conseguenze per gli occupanti dei due veicoli sono state limitate, così come i danni agli stessi mezzi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo solo la conducente dell'autovettura, in stato di agitazione per lo spavento subito.

Si tratta di una 44enne residente in città.