Avvicina due ragazzini e tenta di adescarli

TERMOLI. Ricorderanno a lungo quanto successo solo due sere fa. Due ragazzi, minorenni, stavano rientrando da un allenamento, scesi dall’autobus, s’incamminano verso casa, percorrendo alcune centinaia di metri. Ma qualcosa coglie la loro attenzione.

Nei pressi del parcheggio vicino all’istituto Majorana c’era ferma una Fiat Multipla nera, conciata piuttosto male, a dire il vero.

All’interno un uomo, di coloritura rossiccia.

Non ci danno peso più di tanto, ma l’auto si muove, li sopravanza e si ferma poco più avanti, in via del Mare.

Al passaggio dei due adolescenti, il conducente della Multipla, che tradiva un accento dell’Est, non italiano, ha chiesto loro se volessero salire in macchina, ma circostanza scabrosa quanto assurda, si era calato i pantaloni, mostrandosi come era “al naturale”.

Parlare di choc per i due giovanissimi non è eufemistico, reazione ben oltre lo sconcerto.

Hanno affrettato il passo e sono rincasati, per poi dire tutto ai genitori, che hanno avvertito le forze dell’ordine.