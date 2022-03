Tamponamento sulla Tangenziale, 17enne trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Due sinistri segnalati nella penultima domenica di marzo a Termoli. Il primo è avvenuto in mattinata, in piazza Giovanni Paolo II, a scontrarsi una Lancia Y e una Volkswagen Polo. Nel tardo pomeriggio, invece, tamponamento sulla Tangenziale, in direzione Nord, sempre tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e Carabinieri della compagnia adriatica. Trasportata al Pronto soccorso del San Timoteo una 17enne residente a Rotello, per accertamenti.