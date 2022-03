Tragedia del motoscafo, condannati i due turisti tedeschi per la morte di Umberto e Greta

BRESCIA. Il tribunale di Brescia ha condannato a 4 anni e 6 mesi Patrick Kassen e a 2 anni e 11 mesi Cristian Teismann, i due tedeschi che il 19 giugno scorso erano a bordo del motoscafo Riva che nelle acque del lago di Garda travolse il gozzo sul quale erano fermi Umberto Garzarella, 37 anni, di origini termolesi, e Greta Nedrotti, 24 anni, entrambi morti. Kassen per sua stessa ammissione, era alla guida del motoscafo.

Il pm aveva chiesto la condanna a 6 anni e mezzo per Kassen e a quattro anni e due mesi per Teismann accusati di omicidio colposo, naufragio e omissione di soccorso. (Fonte Ansa.it).

Umberto Garzarella era nato a Salò, in provincia di Brescia, ma la sua famiglia di origine è termolese. Un magnifico sorriso, quello spento dalla tragedia avvenuta sul largo di Garda, dove un motoscafo con due tedeschi 52enni a bordo causò la morte del 37enne e di una 24enne lombarda, Greta Nedrotti.

IL RICORDO

Su Instagram, nel profilo di Umberto, c'era una foto con lui in posa in piazza Sant’Antonio. Poi, da un amico, questo ricordo: «Il nonno di Umberto si chiamava Dante Garzarella, emigrato sulle sponde del lago di Garda per lavoro, aveva messo su una famiglia numerosa. A figli e nipoti ha trasmesso l’amore per la propria terra, per Termoli e per il mare, tant’è che i nipoti spesso si trovavano ad accompagnarlo per le sue rimpatriate e, anche dopo la sua scomparsa, Umberto in particolare amava trascorrere qualche giorno in città per ripercorrere i passi del nonno».