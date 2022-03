Resta folgorato nella cabina elettrica, 56enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Incidente sul lavoro nel pomeriggio, in un cantiere alla periferia Sud della città di Termoli. Un operaio di 56 anni, M. D. V., è rimasto folgorato nella cabina elettrica e ha perso dapprima conoscenza, per poi rinvenire. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato l’uomo, originario di San Severo, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è giunto in condizioni non gravi, per fortuna. Sul luogo dell’infortunio anche Vigili del fuoco, tecnici dell’Enel e la volante del commissariato di Polizia.