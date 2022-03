Rapina alla Banca Popolare di Bari in via Dante

TERMOLI. Pomeriggio non molto tranquillo oggi a Termoli, in via Dante un balordo è entrato nell'agenzia della Banca Popolare di Bari e minacciando i presenti, nell'apertura pomeridiana, ha arraffato un po' di contanti ed è fuggito via.

Sul posto intervenuti gli agenti di Polizia del commissariato di via Cina.