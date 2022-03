38enne investito sull'A14, è in coma presso l'ospedale di Pescara

E' stato traferito in codice rosso in elisoccorso

FOSSACESIA. Momenti di paura questa mattina, intorno alle 12.30, sull'autostrada A14 in territorio di Fossacesia.

Un uomo di 38 anni è stato investito da un furgoncino Iveco in transito sulla corsia Nord. Il giovane, P.G., è della provincia di Cosenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale di Pescara dove ora si trova in coma per via di un politrauma.

Il 38enne, per ragioni al vaglio della Polizia autostradale di Vasto sud, è sceso dalla Seat Ibiza su cui stava viaggiando e si messo a camminare lungo la carreggiata autostradale.

Il tratto di autostrada, tra Lanciano e Val di Sangro, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia.