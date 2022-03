Sequestrati sei quintali di novellame a Manfredonia, multe per 41mila euro

FOGGIA. Militari della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di Manfredonia hanno portato a termine un’operazione di polizia finalizzata alla tutela dell’ambiente e delle risorse ittiche. L’operazione ha visto impegnate tre pattuglie della Guardia Costiera e la Guardia di Finanza con un mezzo navale e due pattuglie.

Nel corso di un controllo a un motopeschereccio sono state rinvenute 43 cassette contenenti esemplari di “sardina pilchardus”, ovvero novellame di sarda (cosiddetto bianchetto), per un totale di circa 380 kg. Il comandante del peschereccio con improvvise manovre aveva anche provato ad eludere l’ispezione, dirigendo verso le ostruzioni del porto e gettando in mare parte del pescato. Prontamente raggiunto dall’unità della Guardia di Finanza, veniva scortato fino all’ormeggio dove veniva sottoposto a un accurato controllo. I militari procedevano al sequestro del prodotto illecitamente pescato che, dopo aver ricevuto l’idoneità al consumo umano da parte del dirigente medico veterinario intervenuto per l’ispezione sanitaria, è stato donato ad enti caritatevoli della provincia di Foggia. Si procedeva altresì al sequestro della rete utilizzata che risultava essere non regolare in quanto avente la maglia inferiore a quella prevista dalla normativa di settore (che fissa in 40 mm la misura minima) e quindi potenzialmente dannosa per l’intero ecosistema.

Per l’attività illegale posta in essere, al comandante del motopeschereccio venivano elevati verbali amministrativi per un importo di 25.000 euro per la pesca vietata e di 2.000 euro per le manovre elusive poste in essere e una sanzione accessoria finalizzata, nei casi più gravi, alla sospensione del titolo di comandante e della licenza di pesca.

Ulteriori controlli hanno permesso di individuare, sul Molo di Levante, altre 20 cassette di “sardina pilchardus”, per un totale di circa 120 kg posti sotto sequestro, elevando una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Successivamente, una pattuglia del Corpo rinveniva, a bordo di un autoveicolo presente all’interno del medesimo porto, ulteriori 95 kg di novellame di sarda. Anche in questo caso veniva elevata a carico del responsabile una sanzione amministrativa di importo pari 4.000 euro, ponendo sotto sequestro il prodotto.

L’attività preventiva e repressiva a contrasto del commercio ittico illegale, nonché a tutela dell’ecosistema marino, proseguiranno a tutela dell’economia sana del Paese.