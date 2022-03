Raggira anziana e le ruba l'oro messo da parte in tutta la sua vita

TERMOLI. Furti e raggiri verso i più deboli. Ennesimo episodio, quello denunciato ieri sera su Facebook da una residente a Termoli, ai danni della madre. «Ciao nonna. Ciao Marco, come stai?», racconta G. D. A. «È iniziata così la chiamata telefonica (su numero fisso) tra mia madre e uno sconosciuto. È proseguita carpendo informazioni generali sui nominativi dei familiari di mia madre e si è conclusa con il furto (attraverso raggiri) di oro. Tutto ciò nel primo pomeriggio, in pieno centro a Termoli e nella totale fredda premeditazione di chi, approfittandosi della tenera età dei miei, ha fatto leva su ciò che più hanno a cuore i nonni: i nipoti e i figli. Era l'oro di una vita, era il ricordo di una ricorrenza, era il ricordo di una giovinezza, era l'amore negli anni, era un pezzo di storia da regalare ai nipoti. Dentro di me provo un profondo dolore perché avete fatto del male ai miei, ma loro hanno il nostro amore... voi siete dei miserabili».

Il furto sarà denunciato stamani alle forze dell'ordine.