Finisce contro un muretto e si ribalta con l'auto, muore 51enne molisano nel casertano

VENAFRO. Tragico schianto nella notte scorsa sulla provinciale che collega Ailano a Vairano nel casertano. A perdere la vita Vincenzo Cicerone, 51enne di Venafro, che si trovava alla guida della sua Fiat 500. L'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata urtando contro un muretto.

Gli operatori sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo, che lavorava come postino al Comune di Pratella, è stato estratto già privo di vita dalle lamiere. I carabinieri della stazione di Piedimonte Matese stanno indagando sulla dinamica del sinistro.