Cade dal cavalcavia, molisana 24enne salvata da camionista in Lombardia

MILANO. Una ragazza 24enne di origini molisane, ma residente a Rozzano, è precipitata nella giornata di ieri da un ponte pedonale che sovrasta l’autostrada all’altezza di Cologno est. Le sue condizioni, dopo il volo di dieci metri, sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elisoccorso dell’ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata con entrambe le gambe fratturate ed emorragie in molteplici parti del corpo. Solo grazie alla prontezza di un camionista che ha visto la ragazza in bilico sul parapetto del ponte, si è evitato l’investimento da parte delle auto che transitavano in autostrada. Il camionista ha avuto infatti la prontezza di mettere il suo mezzo di traverso bloccando di fatto il traffico che transitava in quel momento. La Polizia di Arcore, intervenuta sul posto, ha effettuato tutti i rilievi del caso al fine di capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno.