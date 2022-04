Nicole ritrovata dall'elicottero della Polizia col soccorso Alpino

CAMPOBASSO. Il Soccorso alpino ha ritrovato la piccola, a 700 metri dalla sua abitazione. È stata individuata da un elicottero che ha effettuato un sorvolo a porte aperte.

Ecco l'annuncio sulla pagina Facebook nazionale del Cnsas:

«È stata ritrovata poco fa la bambina di 5 anni che risultava dispersa dalla serata di ieri. La bambina è stata individuata da un elicottero della Polizia di Stato con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino.

Grazie ad una collaborazione davvero straordinaria con la Polizia di Stato la storia di Nicole è a lieto fine.

La piccola, dispersa in Molise da ieri, è stata individuata dall'alto dall'elicottero della Polizia con a bordo il personale specializzato del #SoccorsoAlpino. L'elicottero è riuscito ad atterrare proprio vicino alla piccola, sbarcando i soccorritori, che hanno potuto abbracciarla e rassicurarla».

Nel frattempo era stato diffuso anche l'appello sul sito della nota trasmissione Chi l'ha visto? per la scomparsa della piccola Nicole.

«In corso nei boschi le ricerche della piccola Nicole, la bambina di cinque anni scomparsa questa notte dalla sua casa di Sant'Angelo Limosano (#Campobasso). Indossa un leggings nero, una maglietta rosa e scarpette bianche. Qualcuno l’ha vista o ha informazioni utili?»

Da informazioni apprese sul territorio, pare che la famiglia fosse rientrata ieri sera da una festa di compleanno. La bambina avrebbe trovato una finestra aperta e salendo su una sedia si è allontanata.

Una vicenda che ha tenuto in ansia tutto il Molise, rimbalzata sui media nazionali.

A intervenire era stata anche deputata molisana Giuseppina Occhionero (Italia Viva).

“Sono estremamente preoccupata per la bambina scomparsa ieri sera vicino Sant’Angelo Limosano” così Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva eletta in Molise, in merito alla bambina dispersa nei pressi di Campobasso. “Ci tengo ad esprimere la mia vicinanza alla famiglia della bambina e auspico che le ricerche delle forze dell’ordine e dei volontari, al lavoro già dalle prime ore del mattino, possano far concludere questa vicenda con l’esito migliore: il ritrovamento. Sono a completa disposizione per fornire il mio contributo nella forma e nelle modalità che saranno più utili e efficaci” conclude.

