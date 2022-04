Esercitazione di soccorso su neve e ghiaccio con Vigili del fuoco e Protezione civile

CAMPOBASSO. Dal 28 marzo scorso a venerdì primo aprile, la direzione regionale Vigili del fuoco del Molise e il servizio di Protezione Civile regionale hanno organizzato un seminario teorico-pratico, svolto presso il comando di Isernia per la parte teorica e per la parte pratica, in ambiente innevato, a Campitello Matese.

Il seminario, a cui ha partecipato personale del 115 specializzato in tecniche di soccorso in presenza di neve e ghiaccio, è stato un utile approfondimento per conoscere aspetti di nivologia nonché conoscere nel dettaglio i modelli previsionali, la sensoristica in suo ai centri funzionali della Protezione Civile, il sistema di allerta e i modelli di gestione dell'evoluzione dell'evento.

Nella parte pratica sono state valutate le tecniche per poter in maniera speditiva valutare il riconoscimento di siti valanghivi nonché mettere in pratica le tecniche di soccorso in attuazione alla direttiva valanghe.

Il comando regionale dei Vigili del fuoco ringrazia la Regione Molise e il dottor Cardillo per la disponibilità dimostrata.