S'indaga sull'allontanamento di Nicole, la piccola ricoverata al Cardarelli

Day after lun 04 aprile 2022

La piccola Nicole recuperata dai soccorritori

CAMPOBASSO. Tutto è bene quel che finisce bene e certamente il ritrovamento della piccola Nicole, dopo quasi 15 ore all’addiaccio, con un clima gelido tutt’altro che primaverile, è stata la notizia più bella.

Ma a bocce ferme, occorre chiarire anche i contorni di questa vicenda, che ha tenuto tutti col fiato sospeso, in Molise e in Italia.

La procura della Repubblica di Campobasso ha aperto una inchiesta a riguardo. Al vaglio dei Carabinieri, che indagano su delega della magistratura del capoluogo, le dichiarazioni rese da genitori e familiari della bimba di 5 anni.

Attualmente, dopo essere stata affidata alle cure del 118 ieri mattina, appena ritrovata, Nicole è ricoverata all’ospedale Cardarelli.

L’allontanamento sarebbe stato causato da un rimprovero subito dalla piccola, che istintivamente, per reazione, è salita su una sedia, avrebbe aperto la finestra, uscendo all’esterno. Stessa versione confermata anche dal nonno, appena rinvenuta a quasi un chilometro da casa, recuperata in una scarpata in mezzo ai rovi, dov’era finita mentre camminava su un sentiero.