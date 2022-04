Scomparsa e ritrovamento della piccola Nicole, l'inchiesta si dirige sulla madre

CAMPOBASSO. È di abbondono di minore l’ipotesi di reato formulata dalla Procura di Campobasso a carico della madre della piccola Nicole, la bimba scomparsa per una notte intera dall’abitazione dove vive con i genitori a Sant’Angelo Limosano.

L’iscrizione della giovane madre 24enne nel registro degli indagati è un atto dovuto da parte della Procura. Le indagini vengono portate avanti congiuntamente dai Carabinieri e dalla Polizia per chiarire alcuni punti della vicenda che appaiono ancora poco chiari. Da una prima ricostruzione dei fatti, la piccola Nicole di appena 5 anni a seguito di un rimprovero da parte della mamma è uscita di casa attraverso una finestra al pian terreno della casa, tutto questo intorno alle 21.30 di sabato 2 aprile. La famigliola era di rientro da una festa di compleanno e la mamma nel frattempo era impegnata con il figlio piccolo in un’altra stanza della casa. Non si è accorta che Nicole, arrampicandosi su una sedia, ha scavalcato la finestra ed è uscita.

L’allarme è scattato intorno alle ore 23.00 quando sul posto sono arrivati i primi soccorsi che, nonostante il buio, con droni atti al rilevamento di calore e cani molecolari hanno iniziato le prime ricerche. Con l’arrivo della luce del mattino le ricerche sono continuate e si sono intensificate sia a terra che con l’elicottero della Polizia di Stato in volo e con a bordo il personale specializzato del Soccorso Alpino. E proprio questi ultimi dall’elicottero hanno rintracciato la bimba tra dei rovi in una zona particolarmente impervia. Gli uomini del Soccorso Alpino si sono calati e hanno soccorso la piccola Nicole intorno alle ore 12.15 della domenica. La piccola è stata subito trasportata dall’ambulanza presente sul posto presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso per ulteriori accertamenti, anche se al momento del ritrovamento è apparsa in buono stato di salute, solo infreddolita e con qualche leggero graffio.

Nicole, di appena 5 anni, ha trascorso ben 15 ore al freddo, in aperta campagna, da sola e in piena notte. Trovarla illesa è stato davvero il miracolo che tutti hanno sperato accadesse in quei lunghi momenti di attesa. Anche gli ulteriori accertamenti medici eseguiti presso il presidio ospedaliero di Campobasso hanno confermato che la bimba, a parte qualche piccola escoriazione sul volto e sulle mani, sta bene.

Intanto Nicole, nelle ore successive al ritrovamento e dopo i primi controlli volti a verificare lo stato di salute, è stata interrogata dalla Polizia in modalità protetta con la presenza di uno psicologo per ben due volte e, a quanto emerge da fonti investigative, ha confermato la versione data subito dà agli inquirenti dalla mamma, ovvero di essersi allontanata a seguito di un rimprovero da parte della mamma. I genitori e i familiari più stretti sono stati interrogati invece dai Carabinieri.

La Procura al momento sta raccogliendo tutte le informazioni, anche quelle relative ai momenti precedenti la scomparsa, sia attraverso gli interrogatori che attraverso la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Oltre alle dichiarazioni fornite a caldo dalla mamma della piccola, che come detto sembrano combaciare con la versione di Nicole sui motivi della fuga da casa, gli inquirenti stanno cercando di chiarire altri aspetti della vicenda.

Tra questi la descrizione dei vestiti indossati da Nicole la sera della scomparsa, inizialmente non si era parlato di un giubbino rosa che la bimba invece indossava al momento del ritrovamento. Nicole potrebbe averlo indossato prima di calarsi dalla finestra certo, ma gli investigatori stanno anche indagando sul fatto che sul giubbino rosa non vi fossero tracce di una notte trascorsa all’addiaccio tra i rovi. Poteva davvero rimanere così pulito?

E poi ci sono le dichiarazioni del nonno che, durante le ore in cui si batteva tutta la zona nei dintorni del luogo della scomparsa alla ricerca di Nicole, avrebbe paventato l’idea di un rapimento.

Le indagini degli inquirenti nelle ultime ore, infine, si stanno concentrando anche sui rapporti tra le famiglie dei genitori della piccola Nicole e se la bimba sia davvero uscita di casa da sola.

Nelle prossime ore la Procura cercherà di dare una risposta a questi ulteriori aspetti da chiarire.