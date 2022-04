"Tecnico della salvaguardia dell'ambiente marino", partito il corso all'Alberghiero

TERMOLI. Partito due giorni fa all’istituto alberghiero Federico di Svevia il corso in "Tecnico della salvaguardia dell'ambiente marino", presente all’interno del catalogo della Formazione professionale regionale. Quindici i corsisti, tra cui anche donne e imprenditori noti della costa. Hanno superato una selezione a cui hanno preso parte oltre 80 candidati, con una prova scritta e un orale, attraverso cui scoprire le ragioni dell’interesse a prendervi parte (evitando il cosiddetto parcheggio). Un corso che arriverà all’estate, 300 ore la durata, di cui 250 tra aula e laboratori, 50 di pratica con la Guidotti Ships, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 (il sabato al porto).

L’Alberghiero e la Chimisso hanno puntato molto su questo asset e ieri mattina c’è stato un briefing alla presenza della preside, del comandante del porto, Amedeo Nacarlo, del titolare di Guidotti Ships, Domenico Guidotti, e dei docenti Maurizio Santilli, che ne è coordinatore e di Alberto Di Vito. «L’ambiente deve essere al centro della formazione degli studenti e degli adulti – ha ribadito la Chimisso - agli studenti dedichiamo il corso di gestione delle acque e risanamento ambientale, agli adulti il corso di tecnico dell'ambiente e della salvaguardia del mare. La scuola deve farsi portavoce delle esigenze del territorio perché è necessario guardarsi intorno e cogliere opportunità del mercato del lavoro». Il corso è rivolto a 15 allievi di età compresa tra i 18 e i 64 anni, non in pensione, e in possesso dei seguenti requisiti: inoccupati, disoccupati ed eventualmente occupati nel settore privato compresi i lavoratori autonomi, residenti in Molise e in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione è gratuita per disoccupati e inoccupati ai quali la Regione Molise riconosce un voucher formativo di 3 euro l'ora di presenza effettiva, purché il corsista frequenti almeno l'80% del percorso.

«L'obiettivo della proposta formativa - spiega la preside Chimisso - è la creazione di una nuova figura professionale che si inserisce nel mercato locale come anello di congiunzione tra le esigenze della salvaguardia della salute, gli Enti locali e istituzionali a ciò preposti, e aziende operanti nel settore di riferimento. Il percorso, quindi, attraverso la formazione di specialisti del settore offre occasioni future di inserimento e reinserimento nel mondo lavorativo, in particolare in quello della "green" e "blue economy». Il professor Di Vito ha evidenziato come il corso sia nato sotto una buona stella perché partito contemporaneamente alla riforma dell'articolo 9 della Costituzione, che ha introdotto il concetto di tutela della biodiversità». Il comandante Nacarlo, che ha ricordato l’11 aprile quale giornata del mare, ha sottolineato il ruolo istituzionale del corpo della Capitanerie di Porto: «La mia presenza è indicativa di quanto la Capitaneria sia di supporto a progetti di carattere strategico per la valorizzazione della figura professionale. Le mie figlie hanno una consapevolezza della tutela dell'ambiente che io alla loro età non avevo, un dato molto positivo ma bisogna migliorare sempre di più e questo è indubbio merito della scuola. Un operatore che agisce nel settore dell'ambiente da una parte ha un titolo davvero spendibile e dall'altro lato ci fa vedere con ottimismo la possibilità di salvaguardia del mare».