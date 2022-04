Linea Bologna-Lecce, varia il programma dei viaggi con fermata a Termoli nel weekend

TERMOLI. Modifiche al programma di circolazione dei treni della lunga percorrenza, con fermata a Termoli, per i lavori di impermeabilizzazione e consolidamento su tre ponti, uno nella stazione di Porto San Giorgio e gli altri due a Silvi, tra Pineto e Montesilvano, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane).

I cantieri saranno operativi sabato 9 e domenica 10 aprile sulla linea ferroviaria Bologna-Lecce, fra Ancona e Pescara. Verranno svolti anche lavori analoghi anche a due ponti ferroviari tra Bologna e Imola.

Le modifiche al programma dei treni prevedono limitazioni e cambiamenti di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus in coincidenza con l’orario dei treni. Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio. L’orario ferroviario in vigore nelle sole due giornate indicate è consultabile nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.

Contestualmente sempre nella notte tra sabato 9 e domenica 10 aprile, durante una interruzione della circolazione tra le 23 e le 5, saranno eseguite numerose e diffuse attività di potenziamento infrastrutturale e tecnologico all’armamento, alla linea aerea di trazione elettrica e agli apparati tecnologici di linea e di stazione incompatibili con la normale circolazione ferroviaria.