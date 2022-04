Si presenta come "predicatore" e ruba le chiavi di casa, tensione in via Cavour

TERMOLI. Mattinata da incubo quella di ieri, per una mamma che vive con sua figlia in via Cavour, a Termoli. Intorno a mezzogiorno, la donna sente suonare al campanello. Si trova ristretta in casa a causa del Covid, in isolamento, e attende l’arrivo del suo ex marito e padre della bimba, per essere rifornita della spesa.

Invece, ad appalesarsi è un 45enne (all’apparenza), alto, magro, vestito decentemente, con uno zaino sulle spalle e gli occhiali. La signora, di nazionalità romena, chiede cosa volesse, lui risponde in inglese, dicendo di essere predicatore e che Dio vuole che lei debba accoglierlo in casa. Nonostante i dinieghi ripetuti, sale le scale e arriva sul pianerottolo, alternando frasi in inglese alla sua lingua madre, il croato, infatti dice di venire dalla Croazia. Lei non lo fa entrare, ma quando lui chiede un bicchiere d’acqua, la padrona di casa entra a prenderlo e lui nel frattempo le ruba le chiavi che erano nella toppa. Beve un sorso e poi rovescia il liquido residuo in testa all’esterrefatta donna.

La tensione sale, cerca di avanzare per far retrocedere la mamma, che però resta sull’uscio. Nel frattempo, un vicino di accorge di quanto sta accadendo e al telefono anche l’ex marito col nonno della bimba, che sopraggiungono, poco prima che arrivassero i Carabinieri, avvertiti dalla donna che si stava preoccupando, poiché lo strano predicatore non ne voleva sapere di restituire le chiavi. Alla fine, sono proprio i congiunti a prenderlo di peso e buttarlo fuori dal palazzo, mentre ai militari dell’Arma il compito di identificarlo e perquisirlo, per far sì che le chiavi tornassero al loro posto.