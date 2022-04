«Viva Gogol!», con Ucraini e Russi contro la guerra di Putin

CAMPOBASSO. Domenica 10 aprile, a Campobasso, in piazza Municipio, dalle ore 11,30 alle 13,30.

L’iniziativa è un'occasione per testimoniare questa idea:

L'impegno delle donne e degli uomini di pace è costruire PONTI, non muri. Il primo ponte è la CULTURA.

La guerra di invasione in Ucraina NON è la guerra del popolo russo contro il popolo ucraino. NON è la guerra della civiltà russa contro la civiltà occidentale. Ma è la GUERRA DI PUTIN, decisa per ragioni di potere e di interesse.

Discriminare i Russi, il loro mondo, la loro cultura, le tante espressioni della loro società civile è sbagliato e pericoloso.

Noi donne e uomini di pace chiediamo la fine immediata del conflitto.

Siamo profondamente solidali con le vittime civili dell'invasione in Ucraina. Ma dobbiamo esserlo anche con i tanti Russi che non condividono la guerra e soffrono per la spietata repressione operata dalla dittatura di Putin contro dissenso e informazione.

È giusto sostenere la volontà di liberazione delle avanguardie russe.

Per questo DOMENICA 10 APRILE A CAMPOBASSO è fissato un presidio di pace, con lettura di testi di grandi scrittori russi e ucraini.

Sarà anche l'occasione per una preghiera collettiva per la fine della guerra, nella Domenica delle Palme.

L'iniziativa è apartitica, aperta e plurale.

Chiunque la condivida potrà intervenire.

Il promotore è Matteo Fallica.

Hanno per ora garantito adesione e partecipazione le seguenti personalità del mondo culturale, religioso e giornalistico molisano:

Giuseppe Pittà- giornalista

Valentino Petrucci - professore emerito di Filosofia del Diritto, Università degli Studi del Molise

Daniele Colucci - Magistrato Corte d' Appello di Napoli

Viviana Pizzi- giornalista

Lello Muzio- fotografo

Adele Fraracci- professoressa di storia e filosofia al liceo scientifico

Hikmet Aslan – giornalista

Padre Antonio d’Orsi - frate francescano

Don Antonio di Lalla - sacerdote

Paola Felice - Assessore alla Cultura del comune di Campobasso

Sergio Sammartino - professore di filosofia

Simone Coscia - Avvocato

Franco Novelli – docente di latino e greco

Giovanni Mancinone - giornalista e scrittore

Angelo d’Alessandro - professore di lettere

Silvio Arcolesse - professore di matematica e fisica

Nicola Mastrocola - scrittore

Angelo Bove - pittore/artista.

