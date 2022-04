Forti raffiche di vento spazzano la costa, albero cade su auto in sosta al Lido

TERMOLI. Raffiche di vento sulla costa che oscillano tra i 63 e i 75 km/h secondo rilevamenti e previsioni di stazioni meteo in questo secondo sabato di aprile. Temperature poco al di sotto dei 20 gradi come massimo, in calo di un paio di punti rispetto a ieri.

A Campomarino lido, in via Benedetto Croce, si è reso necessario l'intervento della Polizia locale, a causa di un albero che si è abbattuto su una vettura in sosta. Per fortuna non c'era nessuno a bordo.

Le previsioni diramate dal servizio regionale della Protezione civile vede cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali con, quantitativi cumulati deboli, nevosi i fenomeni al di sopra di 1000-1200m dalla serata con apporti al suolo deboli.

Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali, in progressiva rotazione da settentrione ed in intensificazione dalla tarda sera, con raffiche fino a burrasca lungo la costa.

Mare: mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso.

Per domani, domenica 10 aprile (Palme) cielo nuvoloso, con addensamenti a tratti più compatti ed associate precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, nevosi i fenomeni al di sopra di 1000- 1200m con accumuli al suolo deboli. Schiarite ed attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: in calo sensibile, nei valori minimi e massimi.

Venti: forti dai quadranti settentrionali, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Mare: da molto mosso ad agitato, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

Galleria fotografica