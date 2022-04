Violenza sessuale su minore, invalido resta ai domiciliari: arresto convalidato

TERMOLI. È stato convalidato l’arresto eseguito su ordine della Procura di Larino, giovedì scorso, a carico dell’invalido anziano accusato di violenza sessuale su minori per gli abusi commessi su un piccolo di 10 anni.

L’indagato non ha risposto alle domande del Gip frentano, avvalendosi della facoltà di restare in silenzio. Il magistrato ha confermato gli arresti domiciliari.

Fondamentale per assicurarlo alla giustizia, sono state la rapidità d’indagine e la conoscenza del territorio e delle persone, da parte del personale del 112, che hanno anche sentito chi c’era nel supermercato del quartiere periferico di Termoli attorno a cui la violenza sessuale è stata compiuta. Sì, perché il bambino sarebbe stato tratto in inganno, poiché voleva fare una buona azione, quella di aiutare il disabile, che abita nel suo quartiere, a portare la spesa a casa, alleviandone la fatica. Invece, il malfattore ne ha approfittato.

Tornato a casa, il bambino ha raccontato l’accaduto ai genitori, sotto shock come il piccolo. Immediata la denuncia ai Carabinieri della compagnia di Termoli, a cui hanno fornito le informazioni in loro possesso, utili per l’identificazione dell’autore. La notizia si era diffusa in zona già nella tarda serata di giovedì, giorno nel quale l’abuso è stato consumato.

Nel giro di qualche ora i militari dell’Arma sono riusciti ad acciuffare il malfattore, che su disposizione della Procura frentana è agli arresti domiciliari. La delicata indagine è coordinata direttamente dalla Procuratrice Isabella Ginefra, con gli investigatori del Radiomobile di via Brasile.