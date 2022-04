Sistema confindustriale in pressing sulla Zes Adriatica, confronto a Bari

TERMOLI. Torniamo a parlare della Zes Adriatica, che coinvolge Puglia e Molise, come abbiamo fatto per ben tre volte nella scorsa settimana. Stavolta l’iniziativa è di Confindustria di Puglia, Basilicata e Molise che assieme desiderano far decollare le Zone economiche speciali.

Le rappresentanze degli industriali hanno convocato una tavola rotonda a Bari, prevista il 21 aprile – come riferisce la stampa pugliese - attorno alla quale si confronteranno il presidente della Regione Michele Emiliano e i presidenti confindustriali (Sergio Fontana per la Puglia, Vincenzo Longobardi per il Molise, Francesco Somma per la Basilicata).

Previsti interventi del sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, della Ministra per il Sud, Mara Carfagna, il commissario della Zes Guadagnolo e il presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale Patroni Griffi.