Esce fuori strada e si ribalta con l'auto nei campi, ferita 50enne

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Uscita di strada stamani sulla SP 168, l’arteria provinciale che collega San Giacomo degli Schiavoni a Termoli.

La vettura che stava procedendo in direzione della costa adriatica molisana per cause all’esame dei Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto, è finita fuori dalla carreggiata, finendo nei campi e ribaltandosi.

Alla guida c’era una 50enne, C. M., trasportata dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per fortuna pare senza grosse conseguenze, vista la dinamica del sinistro.