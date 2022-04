Arrivato a destinazione il carico di aiuti "Termoli per l'Ucraina"

TERMOLI. Come da programma, fortunatamente senza intoppi, è giunto stamani a Chorzow il Tir con le 22 tonnellate di carico raccolte nell'ambito della campagna solidale "Termoli per l'Ucraina", partito lunedì scorso dal nucleo industriale di Termoli.

Questo il messaggio che ci ha inviato Ewa Przywara, che fa da collegamento tra Termoli e Chorzow.

"Buongiorno Emanuele, tutto è andato benissimo. Abbiamo accolto i vostri doni con tanta gioia. Abbiamo aspettato l'autista anche coi rappresentanti del comune e il vicesindaco. Tutto è stato preparato col cuore ma anche con molta attenzione, così è più facile capire che prodotti sono e a chi devono essere indirizzati. Grazie anche delle piccole decorazioni-nastri coi colori dell'Ucraina. Tutto fatto con grande cuore italiano. È bellissimo che si può contare sugli amici, una bella lunga amicizia che ci lega da più di venti anni".

Una parte del carico sarà utilizzato per i profughi ucraini accolti in Polonia, una parte andrà alla città di Tarnopol.

I termolesi hanno aderito in massa all’iniziativa “Termoli per l’Ucraina” voluta dall’amministrazione comunale che nella raccolta ha coinvolto diverse associazioni di Volontariato di Protezione Civile quali Misericordia, Sae 112, L’Arca, Cives, ValTrigno Molise, Aisa Campomarino, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari e Guardie Ecologiche.

Una gara di solidarietà senza confini e con tanti protagonisti in campo, tutti uniti per perseguire un unico scopo finalizzato a dare sostentamento a chi oggi soffre ed ha bisogno di tutto a causa del conflitto in atto tra Ucraina e Russia.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti i termolesi che con un piccolo gesto hanno voluto contribuire alla causa, padre Enzo Ronzitti, le associazioni di volontariato e coloro che si sono occupati del trasporto e del trasferimento di tutti i generi di prima necessità verso la Polonia e con destinazione Ucraina.