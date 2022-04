Perde la vita sull'A14 a 41 anni, lascia 3 figli e il marito originario di Termoli

GROTTAMMARE. Dramma in una famiglia termolese, in lutto a causa di un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina sull’A14. A perdere la vita è stata la signora Pamela Paolini, originaria delle Marche, ma sposata con un cittadino di Termoli. La famiglia abita proprio in provincia di Ascoli Piceno.

I funerali hanno luogo oggi e lei lascia tre figli e il marito, appunto termolese.

Fatale alla donna un tamponamento avvenuto tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, che sono intervenuti alle ore 8.30 del 13 aprile sulla corsia Sud, l’auto con all’interno la 41enne ha tamponato un mezzo pesante.

La squadra di San Benedetto del Tronto in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto a estrarre la signora dall’abitacolo dell’autovettura mediante attrezzature specifiche, ma purtroppo il medico presente sul posto ne ha constatato il decesso. I pompieri successivamente mettevano in sicurezza l’area dell’intervento. Il traffico ha subito dei rallentamenti nel periodo strettamente necessario alle operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia autostradale.