Le arraffano la borsa in macchina, la denuncia slitta a martedì

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Viene derubata alla Vigilia di Pasqua, tenta di sporgere denuncia, ma deve tornare martedì, dopo il ponte pasquale, così resta senza documenti.

Le rubano la borsa all’interno dell’autovettura, mentre era intenta a portare la spesa alla madre, distante appena dieci passi dalla macchina. È accaduto oggi, poco prima delle 14.

All’interno dell’accessorio sgraffignato, in via Po, vicino ai giardinetti e all’ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni, c’erano soldi, documenti, patente, chiavi, green pass e telefonino. Insomma, una Pasqua da incubo per la signora derubata, A. M. le sue iniziali.