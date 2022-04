“A sorprése de Pasque”

In termolese

In termolese dom 17 aprile 2022

TERMOLI. Il professore Nicola Palladino con la sua poesia: “A sorprése de Pasque”.

Immancabile l’appuntamento con il nostro amico Nicola Palladino, che come ogni anno ci regala i suoi versi, sempre più belli e magici. Anche per queste festività, il maestro ci ha deliziati con le sue parole in dialetto termolese e con la talentuosa capacità che possiede nel raccontarli i suoi meravigliosi versi.

Questa sua poesia nasconde -tra le righe- il desiderio di pace, di cui il mondo ha tanto bisogno, in questo momento storico e per queste Sante festività.