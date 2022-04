Tragedia di Pasqua, la comunità di Petacciato è sgomenta: il ricordo di Sonia

PETACCIATO. Dopo le parole del sindaco Roberto Di Pardo, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità di Petacciato, anche l’OdV Protezione civile Petacciato Onlus ha esternato un pensiero a ricordo della 46enne Sonia Di Pinto, trovata senza vita ieri mattina davanti alla pizzeria dove lavorava, nella Città del Lussemburgo.

«Giorno di Pasqua e giorno di tristezza per la OdV Protezione Civile Petacciato Onlus. A distanza di pochi giorni dalla perdita del nostro socio volontario Ivan, si piange la scomparsa prematura della nostra ex socia, Sonia Di Pinto. Ex perché ha lasciato la nostra Associazione di Volontariato, causa trasferimento per lavoro nella città del Lussemburgo. La triste notizia ci ha sconvolti. Non si può morire così... Ci resta di Sonia il ricordo delle giornate trascorse insieme, le sue risate e la sua voce squillante. Quando una persona ci lascia inaspettatamente, un pezzo del nostro cuore si spezza per sempre. R.i.p in pace cara Sonia».

Sul ritrovamento di Sonia la Procura del Lussemburgo ha emesso una nota ufficiale, pur senza recarne l’identità.

«Comunicato stampa della Procura lussemburghese in relazione al ritrovamento di un cadavere a Lussemburgo-Kirchberg

Nella mattinata del 17 aprile 2022 il corpo senza vita di una donna di 46 anni è stato scoperto nel seminterrato di un ristorante situato in avenue J.F. Kennedy a Lussemburgo-Kirchberg.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia. L'intervento di un terzo non può essere escluso secondo le prime conclusioni, la polizia giudiziaria è stata incaricata dalla procura lussemburghese di determinare le circostanze esatte del decesso. Un gip è stato incaricato delle indagini ed è stata disposta l'autopsia».