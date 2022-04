Oggi l'autopsia sul corpo senza vita di Sonia

PETACCIATO. Viene eseguito oggi l’esame autoptico sul corpo senza vita della 46enne Sonia Di Pinto, la donna di Petacciato trovata morta nella pizzeria della Città del Lussemburgo nella mattina di Pasqua.

L’ha reso noto il suo compagno, Sauro Diogenici, col quale Sonia avrebbe dovuto sposarsi tra meno di un mese, il 14 maggio.

E’ stato lui ad allertare le autorità, come ha dichiarato all’Ansa, dopo aver lasciato un primo sfogo sui social.

Lo stesso Sauro ha così commentato sui social la notizia della morte di Sonia: «Non posso ancora crederci… eravamo felici, mi hanno strappato l'anima, sei stata sempre la migliore tra noi due, non riesco ad accettarlo». Lo stesso ha poi rilasciato dichiarazioni all’Ansa: «Non me l'hanno fatta vedere, mi hanno solo detto che un gran colpo le ha fracassato il cranio. Penso a una rapina, non credo sia stato premeditato. Era una persona tranquilla. Faceva il suo lavoro e lo faceva bene. Convivevamo da 5 anni, ci saremmo dovuti sposare il 14 maggio, lei era solita rientrare tardi, quando io già dormivo. Ieri al mio risveglio non c'era, ho pensato fosse uscita. Aspettavamo amici a pranzo... invece l'hanno uccisa».

Intanto va avanti l’attività investigativa da parte degli inquirenti del Granducato e oggi il feretro dopo l’autopsia sarà restituito alla famiglia, giunta ieri sera in Lussemburgo.

Nel frattempo, a Petacciato sono giunte anche le troupe dei tg nazionali, Rai e Mediaset, poiché il delitto Di Pinto è divenuto un caso nazionale, per come e dove è stato consumato.

La famiglia era tornata da oltre 25 anni dalla Svizzera, per stabilirsi a Petacciato. Da lì, 5 anni fa, Sonia era partita per dare un nuovo senso alla sua esistenza, lavoro e affetti, progetti importanti, il matrimonio in vista, poi il buio.