Bambino precipita da un balcone a San Salvo, intervento dell'elisoccorso

SAN SALVO. Un bambino è precipitato dal secondo piano di una abitazione a San Salvo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, oltre a sanitari del 118 e Carabinieri.

E' accaduto questa mattina intorno alle 11 in via Cicerone. Il bambino è stato trasferito a Pescara, fortunatamente non è in pericolo di vita. Si tratta di A. F. di 8 anni residente a San Salvo.