Lutto cittadino a Petacciato nel giorno dei funerali di Sonia Di Pinto

PETACCIATO. Come annunciato, è stata eseguita oggi l'autopsia sulla salma della 46enne di Petacciato Sonia Di Pinto, la dipendente della pizzeria nel quartiere Kirchberg del Lussemburgo, trovata senza vita nella mattina di Pasqua, a otto ore dalla sua morte.

Gli inquirenti, com'è noto, indagano per omicidio e rapina, 3mila euro i soldi spariti dopo la chiusura del locale sabato sera.

I familiari di Sonia, padre e madre, e due fratelli, sono in attesa di rimpatriare la salma, al termine delle formalità burocratiche. Intanto, l'amministrazione comunale di Petacciato, che metterà a disposizione i locali per l'allestimento della camera ardente, ha annunciato che proclamerà lutto cittadino in occasione dei funerali.