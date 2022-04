Muore a Perugia don Armando Di Renzo, Polizia dispone accertamenti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Quando la vicenda di Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato assassinata in Lussemburgo, è ancora in divenire, in basso Molise giunge la notizia di un altro decesso sospetto, stavolta riguarda un parroco, il 72enne Armando Di Renzo, proveniente da San Martino in Pensilis e parroco di Civitella d’Arno, frazione di Perugia.

Il prete è stato trovato senza conoscenza da due collaboratori nella canonica, trasferito all’ospedale di Perugia è morto ieri mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia, per le conseguenze di una emorragia cerebrale.

Come riferisce la stampa umbra, «L’uomo, trasportato da personale del 118, è stato immediatamente ricoverato presso l’Unità di terapia intensiva ove è deceduto nella mattinata di martedì, a seguito di emorragia celebrale, trauma cranico e insufficienza cardio-circolatoria.

Lunedì mattina – riferisce una nota della Questura – è stato effettuato sopralluogo all’interno della canonica del parroco da parte della locale Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che non ha evidenziato segni riconducibili ad attività delittuose.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire le cause del decesso, infatti la Polizia vuole chiarire ogni aspetto relativo alla morte del parroco di Civitella d'Arno, nonché della parrocchia di Lidarno e di Sant’Egidio.

Don Armando Di Renzo si era trasferito quand’era bambino dalle Marche a San Martino in Pensilis, studiando al seminario di Larino.