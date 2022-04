Minore trattenuto all'Estero, la vicenda nella conferenza allo studio "Tibi Ius"

TERMOLI. Questa mattina, dalle ore 11, presso la sala riunioni dello studio legale “Tibi Ius”, situato in Corso Nazionale 75, ha luogo la conferenza stampa degli avvocati Tamara Evdochimov, in teleconferenza dalla Romania, Ernestina Piscopo e Giorgia Felice concernente il caso di un minore trattenuto all’estero contro la volontà della madre, ricondotto in Italia dopo poco più di due mesi.